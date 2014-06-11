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В Петербурге 7 мая выпадет мокрый снег
Сегодня, 16:46
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В Петербурге 7 мая выпадет мокрый снег

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Температура воздуха завтра днем составит до +7…+9 градусов.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий 7 мая. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидаются осадки в виде мокрого снега. 

Как рассказал синоптик Александр Колесов, температура воздуха завтра днем составит до +7…+9 градусов, а 8-11 мая превысит +10 градусов. 

Погоду можно охарактеризовать так: "ничего там хорошего нет". Ждем середину месяца. Так как над нами постоянно держится очень холодная воздушная масса, то вкрапления осадков в виде снега будут сохраняться, и вероятны они даже в дневное время. В разных районах области интенсивность этих осадков будет различной. 

Александр Колесов, синоптик

Ветер повернет к северному направлению в среду и будет несколько дней неизменным. За счет того, что атмосферное давление вырастет 8 и 9 мая, возможны осадки в виде кратковременных дождей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мокрый снег, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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