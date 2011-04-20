До середины мая в Петербурге и Ленобласти периодически будет идти снег

Осадки прошли мимо города 5 мая, а на востоке области выпавший снег образовал покров.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды в регионе. Осадки прошли мимо города 5 мая, а на востоке Ленобласти выпавший снег образовал покров.

Ну а дальше погоду можно охарактеризовать так: "ничего там хорошего нет". Ждем середину месяца. Так как над нами постоянно держится очень холодная воздушная масса, то вкрапления осадков в виде снега будут сохраняться, и вероятны они даже в дневное время. В разных районах области интенсивность этих осадков будет различной. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха днем 5, 6 и 7 мая составит до +7…+9 градусов, 8-11 мая она превысит +10 градусов.

Завтра с северо-запада придет циклон и принесет осадки, которые будут и в среду над центральными районами области.

Ветер повернет к северному направлению в среду и будет несколько дней неизменным. За счет того, что атмосферное давление начнет расти 8 и 9 мая, осадки будут уже в виде кратковременных дождей в дневное время. Александр Колесов, синоптик

Фото: unsplash (Wiktoria Skrzekotowska)