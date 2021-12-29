Жители МО Сосновая поляна ежедневно стоят в очередях на единственный троллейбус

Чтобы добраться до метро и обратно, местные вынуждены стоять в очередях в ожидании маршруток и единственного нужного троллейбуса.

Жители новостроек в Красносельском районе с трудом добираются из микрорайона до метро. По утрам на территории жилых комплексов "Английская Миля" и "Солнечный город" выстраиваются очереди на маршрутки. До метро людей также перевозит троллейбус №46, он курсирует по проспекту Ветеранов и не всегда справляется с пассажиропотоком.

Я выезжаю из "Солнечного города" примерно в 7:30, в это время уже скапливается довольно много людей, троллейбус и маршрутки полностью набиты людьми, и сложно найти себе место. Галина Белявская, местная жительница

Каждый вечер у метро Проспект Ветеранов жители толпятся на остановке в ожидании единственного нужного троллейбуса. Проблему могли бы решить дополнительный общественный транспорт: автобусы и трамвай. Так как нынешний трамвайный маршрут следует до ж/д станции "Сосновая Поляна" и не доезжает до микрорайона.

Здесь, я думаю, что изначально был неверный подход к строительству микрорайона, его сюда построили в чистом поле, ничего сюда не дали: вначале здесь люди жили вообще без общественного транспорта. Максим Селезнев, активист Красносельского района

В новых ЖК проживает десятки тысяч человек, они надеются, что с расширением района будет и развиваться транспортная инфраструктура.

Видео, фото: Piter. TV