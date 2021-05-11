В Петербурге появилось 200 умных остановок

В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок.

В Санкт-Петербурге продолжается ввод умных остановок общественного транспорта. На данный момент на улицах города насчитывается 200 таких остановочных павильонов, рассказала пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Умные остановки оснащены видеокамерами с обзором на саму остановку и прилегающую к ней территорию. Также остановка располагает встроенным динамиком, который будет интегрирован с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения. Пространство остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями, благодаря модулю "Говорящий город", по которому через смартфон можно прослушать название остановки, а также информацию о проезжающем общественном транспорте: номер маршрута, направление движения и время прибытия.

Умные остановки появились уже в 11 районах Санкт-Петербурга. Наибольшее их количество в настоящее время в Центральном и Петроградском районах – 47 и 26 остановочных павильонов соответственно. В Московском районе петербуржцы могут увидеть 25 умных остановок, чуть меньше в Василеостровском и Адмиралтейском районах – 21 и 20 соответственно. В Кировском и Приморском районах установлено 13 и 11 остановок, в Красногвардейском – 10, в Выборгском – 8 во Фрунзенском – 5, а в Калининском – 4 таких остановки.

В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города.

В сентябре новые камеры на улице Рубинштейна фиксировали по 150 нарушений правил парковки в день.

Фото: Станислав Казарин (архив)