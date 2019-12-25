На автобусных маршрутах Волхова появятся "умные" остановки

Паспорт проекта #Умныеостановки в Волхове принят с поправками.

Глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун рассказал в своем блоге в Instagram об утверждении проекта "Умные остановки". Рассмотрение паспорта проекта стало еще одним шагом к реализации громко анонсированной затеи.

Как пишет глава администрации, паспорт проекта был принят с поправками. Предстоит разработать в едином стиле типовые технические решения остановочного пункта с павильоном, а обязательным набором для каждой "Умной остановки" будет тревожная кнопка, электронное табло с расписанием движения общественного транспорта, видеокамеры и рекламные щиты.

Свой пост Алексей Брицун сопроводил хэштэгами #волховнедурак, #умныйгород и #круглосуточныйглава.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в преддверии траснспортной реформы построят 50 новых остановок.

Фото: Pxabay