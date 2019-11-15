В России в 2020 году могут появиться "умные" остановки

Первые регионы опробуют технологию уже в следующем году. Остальные перейдут на систему в 2021-ом.

В России появятся "умные" остановки, которые смогут сами "вызывать" городской транспорт. Экспериментальную работу павильоны начнут в Самарской, Волгоградской и Курской областях. Следом за ними - Московской, Тамбовской и Томской. Об этом сообщил "ТАСС" сотрудник "Автонета" Ярослав Федосеев.

Разработка будет автоматически выводить автобус на маршрут, если на ней соберется от 5 до 10 человек отмечают создатели проекта

Система создана на основе платформы "Автодат" и будет запущена в пилотном режиме в 2020 году. Полноценно сервис будет доступен для пассажиров по всей стране спустя еще год - в 2021. Для вызова нужно будет нажать кнопку, установленную на остановке. Система проверит данные по камерам. Если видеодетектор подтвердит нужное количество пассажиров, то отправит сигнал о выводе на маршрут общественного транспорта. "Умные остановки" оснастят и для пенсионеров и льготников. Они смогут вызвать себе социальное такси.

Фактически человек сможет заранее информировать автобусного перевозчика о своем намерении поехать завтра в шесть утра. При условии, если количество заявок будет превышать необходимую экономическую норму [ее определят в мэрии города], человек увидит сигнал, что автобус будет готов и точно приедет к назначенному времени добавил эксперт

Напомним, что функционал может измениться. Сейчас чиновники работают над внедрением системы в транспортную инфраструктуру.

Ранее "Умные города" - это безопасность и комфорт".

