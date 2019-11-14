«Умные города» - это безопасность и комфорт

Каким будет мегаполис завтрашнего дня? Как происходит взаимодействие цифровых и инженерных платформ и каким образом применяются облачные решения в «умном городе» - об этом говорили на специальной сессии XII Петербургского Международного Инновационного Форума. На сегодняшний день в России уже реализуется около сотни проектов по направлению «умный город», часть из них – с использованием решений экосистемы Сбербанка.

Системы мониторинга дорожного полотна, автоматизированные парковки, умное ЖКХ, энергоэффективность и электронное правительство – это лишь некоторые составляющие концепции "умный город". Современный мегаполис состоит из множества сложнейших интеллектуальных систем, обеспечивающих комфортную жизнь горожан и отвечающих повседневным запросам современного общества.

Безопасность и комфорт – вот ключевые критерии "умного города". Уже сегодня в Петербурге работает 1000 интеллектуальных камер видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность всей транспортной и городской инфраструктуры. Впрочем, решения "умного" города интересны не только госструктурам, но и бизнесу.

Для развития искусственного интеллекта и базирующихся на нем решений требуются колоссальные вычислительные мощности. Одним из таких решений стал суперкомпьютер Christofari, созданный Сбербанком и его дочерней компанией SberCloud. С его помощью бизнесу стала доступна услуга резервного копирования огромного количества персональных данных в облако. Сервис защищает клиентов от потери данных в результате программных сбоев, выхода из строя серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных.

Новейшая система голосового взаимодействия помогает уже в медицине – в Петербурге она внедрена в Боткинской больнице. Технология позволяет сэкономить до 25% времени на приеме у врача за счет того, что специалист больше не занимается бумажной волокитой.

Андрей Хрулев, директор по бизнес-развитию Группы компаний "Центр речевых технологий":

Эта технология позволяет врачу не работать за клавиатурой, не поворачиваться к монитору, а в процессе проведения обследования, он просто наговаривает информацию, которая должна попасть в медицинскую информационную систему, робот его понимает, мы дали среднее медицинское образование нашему роботу, научили его понимать медицинское термины.

Экономит не только время, но и место в очереди система голосового взаимодействия при самозаписи к врачу, которая обзванивает пациентов за день до приема, напоминая о визите. Опыт применения показывает, что в день в крупнейших медицинских центрах страны может освобождаться до 4 тысяч приемов. Система компьютерного зрения помогает регулировать дорожное движение и снижать аварийность. А технология распознования марок машин уже скоро позволит воплотить безостановочное движение по платным магистралям.

Алексей Нехаев, исполнительный директор, сооснователь компании VisionLabs:

Какой у нас сейчас опыт проезда по платным трассам – мы едем до ворот. Дальше стоим в очереди даже если у нас есть транспондер, мы все равно останавливаемся для того, чтобы произошло списание средств. Система позволит пролетать эти блокпосты без остановки и списание будет происходить именно за тот километраж, который вы фактически проедете.

Цифровой мониторинг качества уборки улиц показывает, как работает техника в онлайн режиме. Здесь же реализована синхронизация с метеопрогнозом. Система позволяет мгновенно обрабатывать информацию по заявкам горожан и одним кликом оценить статус обращения по определённому адресу.

В Сбербанке подчеркнули, что все эти решения лишь часть проектов, которые находятся в разработке или тестируются в городах. Актуальность и востребованность тематики создает еще много неохваченных сфер. Поэтому в организации всегда готовы к сотрудничеству с IT-компаниями, которые хотят создавать города будущего уже сегодня.