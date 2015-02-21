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За сентябрь новые камеры на улице Рубинштейна зафиксировали около 4,5 тыс. нарушений правил парковки
Сегодня, 19:09
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За сентябрь новые камеры на улице Рубинштейна зафиксировали около 4,5 тыс. нарушений правил парковки

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Всего провели 350 тыс. проверок.

Стационарные камеры фото- и видеофиксации сняли около 4,5 тыс. нарушений правил парковки на улице Рубинштейна в Петербурге за сентябрь. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту 3 октября.

Всего провели 350 тыс. проверок. В день зафиксировано порядка 150 нарушений владельцами авто правил стоянки под запрещающими дорожными знаками 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена".

Напомним, что с 1 сентября в рамках пилотного проекта на улице Рубинштейна начали работу 23 стационарных комплекса фото- и видеофиксации. Благодаря камерам эффективность выявления нарушений увеличилась в 2 раза.

Ранее на Piter.TV: на Рубинштейна открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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