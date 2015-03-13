На Рубинштейна за оплатой парковки будут следить камеры

В режиме реального времени камеры будут фиксировать приезжающие и отъезжающие автомобили.

В зоне платной парковки на улице Рубинштейна устанавливают стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Уже смонтирована 21 из 23-х камер, рассказали в Комитете по транспорту.

Камеры будут работать по аналогии с автомобилями парковочной инспекции, оборудованными установкой "Дозор" и курсирующими с 15-минутным интервалом по улицам платной парковки.

В режиме реального времени камеры будут фиксировать приезжающие и отъезжающие автомобили и направлять данные в систему "Единое городское парковочное пространство" для сверки информации об оплате парковочной сессии. В случае неоплаты нарушителям придет штраф в размере трех тысяч рублей.

Также при помощи камер можно будет контролировать надлежащее использование на платной парковке мест для инвалидов и отслеживать машины без государственных номеров.

В Петербурге с 1 июля изменился номер для оплаты парковочных мест. Теперь сообщения необходимо отправлять на номер 3065.

Фото: Комитет по транспорту