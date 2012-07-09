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В Петербурге с 1 июля меняется номер для оплаты парковочных мест
Сегодня, 16:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 1 июля меняется номер для оплаты парковочных мест

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С завтрашнего дня сообщения необходимо отправлять на номер 3065.

С 1 июля в Петербурге меняется номер для оплаты парковочных сессий с помощью СМС. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

С завтрашнего дня сообщения необходимо отправлять на номер 3065. Также оплатить парковку можно через паркомат или в мобильном приложении.



Парковку необходимо оплатить в течение 15 минут с момента остановки в границах Единого городского парковочного пространства.

С 1 июля парковка в Петроградском районе Петербурга станет платной. 

Фото: ВКонтакте/ Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга

Теги: парковка, платная парковка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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