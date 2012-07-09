В Петербурге с 1 июля меняется номер для оплаты парковочных мест

С завтрашнего дня сообщения необходимо отправлять на номер 3065.

С 1 июля в Петербурге меняется номер для оплаты парковочных сессий с помощью СМС. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

С завтрашнего дня сообщения необходимо отправлять на номер 3065. Также оплатить парковку можно через паркомат или в мобильном приложении.





Парковку необходимо оплатить в течение 15 минут с момента остановки в границах Единого городского парковочного пространства.

С 1 июля парковка в Петроградском районе Петербурга станет платной.

Фото: ВКонтакте/ Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга