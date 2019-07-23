Более 4 тысяч парковочных разрешений оформили жители Петроградского района

Стоимость годового разрешения – 1800 рублей, двухгодичного – 3600 рублей и трехлетнего – 5400 рублей.

С 1 мая жители Петроградского района оформили 4106 льготных парковочных разрешений. В настоящее время на рассмотрении в Комитете по транспорту находятся еще 5 016 заявлений. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Подать заявку на получение парковочного разрешения жителя можно двумя способами: через офис МФЦ в любом районе Петербурга, а также через региональный портал Госуслуг Санкт-Петербурга. Обработка документов ведется ежедневно, без выходных.

Оформить разрешение могут как собственники квартир, находящихся в зоне будущей платной парковки, так и зарегистрированные там лица. Непосредственно подать заявление должен собственник жилого помещения. На одну квартиру предоставляется два разрешения. В случае с коммунальной квартирой – одно на каждый лицевой счет.

Стоимость годового разрешения – 1800 рублей, двухгодичного – 3600 рублей и трехлетнего – 5400 рублей.

Ранее на Piter.tv: Зампредседателя Комтранса Дмитрий Ваньчков: "После введения платной парковки в центре города почти перестала отсутствовать парковка вторым рядом, также быстрее поехал общественный транспорт и машины экстренных служб".