Время ожидания в пробках сократилось на 40 минут благодаря введению платной парковки в центре Петербурга

В петербургском комтрансе подводят итоги введения платной парковочной зоны в центральных районах города. О результатах отчитался зампредседателя ведомства Дмитрий Ваньчков в эфире программы "Радиоклуб на Карповке". Об этом пишет "Петербургский дневник".
По словам чиновника, после нововведения в центре города почти отсутствует парковка вторым рядом, также быстрее поехал общественный транспорт и машины экстренных служб. Ваньчков отметил, что средняя скорость движения транспорта увеличилась на 3%, а частный трафик сократился на 12%.
Жители города больше стали пользоваться метро и общественным транспортом. Также время в пробке сократилось на 40 минут.
Дмитрий Ваньчков, зампредседателя городского комитета по транспорту Петербурга
На данный момент власти Северной столицы не рассматривают введение зон платных парковок в других районах, поскольку необходимо наладить работу в четырёх уже действующих.
Ранее мы сообщили о том, что единую концепцию развития велоинфраструктуры представят в Петербурге до конца года.
Фото: Piter.TV
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