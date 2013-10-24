Время ожидания в пробках сократилось на 40 минут благодаря введению платной парковки в центре Петербурга

Средняя скорость движения транспорта увеличилась на 3%, а частный трафик сократился на 12%.

В петербургском комтрансе подводят итоги введения платной парковочной зоны в центральных районах города. О результатах отчитался зампредседателя ведомства Дмитрий Ваньчков в эфире программы "Радиоклуб на Карповке". Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам чиновника, после нововведения в центре города почти отсутствует парковка вторым рядом, также быстрее поехал общественный транспорт и машины экстренных служб. Ваньчков отметил, что средняя скорость движения транспорта увеличилась на 3%, а частный трафик сократился на 12%.

Жители города больше стали пользоваться метро и общественным транспортом. Также время в пробке сократилось на 40 минут. Дмитрий Ваньчков, зампредседателя городского комитета по транспорту Петербурга

На данный момент власти Северной столицы не рассматривают введение зон платных парковок в других районах, поскольку необходимо наладить работу в четырёх уже действующих.

Ранее мы сообщили о том, что единую концепцию развития велоинфраструктуры представят в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.TV