Единую концепцию развития велоинфраструктуры представят в Петербурге до конца года

В течение 2023–2024 г.г. в четырёх районах города намерены возвести велодорожки общей протяжённостью 17 км.

Власти Петербурга приступили к разработке единой концепции развития велоинфраструктуры до 2030 года. Как сообщил зампредседателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", процесс завершится до января 2024-ого. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Так, в течение 2023–2024 г.г. в Северной столице намерены возвести велодорожки общей протяжённостью 17 км. Объекты будут построены на территории Московского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов.

Сейчас приступили к строительству велодорожки в Невском районе, к концу ноября она уже будет обустроена. Она пройдет по маршруту от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. Безусловно, развитие велоинфраструктуры – важный элемент транспортного развития. Дмитрий Ваньчков, зампредседателя городского комитета по транспорту Петербурга

По словам чиновника, на данный момент концепция находится у подрядчика. Её развитие будет происходить с учётом мнения общественности и представителей велосипедного движения.

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Фото: Piter.TV