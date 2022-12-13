Строительство Цитадельского шоссе в Кронштадте оценили в 1,3 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства (ДТС) объявила тендер на строительство Цитадельского шоссе на участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга в Кронштадте. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.
Шоссе станет дополнительным вариантом для выезда водителей на КАД. Исполнителю необходимо будет возвести четырёхполосный участок трассы протяжённостью 1,1 км. Также в ходе строительства необходимо предусмотреть остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки. В качестве разделительной полосы проектом предлагается бульвар, по которому смогут ходить пешеходы.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 5 мая.
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Фото: Piter.TV
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