Строительство Цитадельского шоссе в Кронштадте оценили в 1,3 млрд рублей

Протяжённость трассы, которая станет дополнительным вариантом для выезда на КАД, составит 1,1 км.

Дирекция транспортного строительства (ДТС) объявила тендер на строительство Цитадельского шоссе на участке от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга в Кронштадте. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.

Шоссе станет дополнительным вариантом для выезда водителей на КАД. Исполнителю необходимо будет возвести четырёхполосный участок трассы протяжённостью 1,1 км. Также в ходе строительства необходимо предусмотреть остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки. В качестве разделительной полосы проектом предлагается бульвар, по которому смогут ходить пешеходы.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 5 мая.

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Фото: Piter.TV