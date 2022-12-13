Найден подрядчик для проведения Фестиваля цветов-2023 в Петербурге

Организацию мероприятия поручили Петербургской общественной организацией развития социально значимых программ в области культуры «Звезда надежды»

Комитет по развитию туризма Северной столицы объявил победителя тендера на проведение, организацию и продвижение ежегодногогородского мероприятия "Фестиваль цветов". В результате конкурса была выбрана Петербургская общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда надежды". Судя по данным портала ЕИС, с ней подпишут контракт на 38,9 млн рублей.

Программа фестиваля будет традиционно состоять из конкурса флористов, концерта и выставки объектов в цветочном оформлении. Для участия в конкурсе предлагают номинации "лучший арт-объект", "лучший букет", "лучший цветочный головной убор", "лучший цветочный костюм" и "лучший цветочный зонт".

Исполнителю необходимо будет привлечь к участию в концерте симфонический оркестр, солистов театров Москвы и Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге построят 2 детских сада за 984 млн рублей.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга