В Петербурге построят 2 детских сада за 984 млн рублей

Каждое учреждение рассчитано на 200 подопечных. Они будут располагаться на Дальневосточном проспекте и проспекте Маршала Блюхера.

Комитет по госзаказу Северной столицы ищет подрядчиков для строительства двух детских садов в Невском и Калининском районах. Каждое учреждение будет рассчитано на 200 маленьких подопечных. Суммарно начальные суммы контрактов составят 984,3 млн рублей. Piter.TV обратил внимание на тендеры, размещённые на портале госзакупок.

Как выяснилось, конкурс на строительство дошкольного учреждения на Дальневосточном проспекте был объявлен повторно. Если в ноябре 2022 года подрядчику обещали заплатить сумму от 497,7 млн рублей, сейчас эта сумма возросла до 571,5 млн. Проект при этом не претерпел изменений: рядом с основным зданием по-прежнему предполагается расположить физкультурно-спортивную зону с физкультурной площадкой, а также площадку для отдыха и хозяйственную зону. Всего в составе учреждения будут работать 10 групповых ячеек. Их распределят по 1-3 этажам. В каждой из них предусмотрены раздевальная, туалетная, групповая, буфетная и спальни. Также проект включает подвал с техническими помещениями инженерного обеспечения.

Ещё один детский сад построят на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе. В трёхэтажном здании с подвалом расположат 8 групповых ячеек, а также помещение хранения уличных игрушек, колясочную, помещения пищеблока, блок медицинских помещений, бассейн, , кружковую, физкультурный и зал для занятий музыкой, служебные помещения.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 27 и 28 апреля соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что капитальный ремонт трассы Р-23 "Псков" оценили в 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)