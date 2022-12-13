Капитальный ремонт трассы Р-23 «Псков» оценили в 10 млрд рублей

Дорожники приведут в порядок участок с 80 по 111 км к осени 2025 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило тендер на проведение капремонта участка автодороги федерального значения Р-23 "Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 10,017 млрд рублей.



Речь идёт о работах на участке с 80 по 111 км автодороги. Ремонт там будет выполнен в 2 этапа: сначала дорожники демонтируют существующее обустройство, переустроят электросети и напорную канализацию. Затем будет выполнен непосредственно ремонт дороги, а также укреплены обочины, обустроена система вододеления. На завершающем этапе исполнитель займётся установкой на трассе шумозащитных экранов. Все мероприятия нужно будет завершить к 1 октября 2025 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 17 апреля.



Ранее мы сообщили о том, что в Царском селе обновят гидроузлы и приведут в порядок парки.



Фото: Правительство Ленобласти