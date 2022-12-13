В Царском селе обновят гидроузлы и приведут в порядок парки

Работы будут профинансированы за счёт внебюджетных средств, которые предоставит сам ГМЗ.

В ГМЗ "Царское село" планируется провести работы по восстановлению гидротехнических систем и обустройству парков. Как пишет "Деловой Петербург", ещё в марте на портале ЕИС было размещено 4 соответствующих тендера на разработкку проектной документации,. общая начальная цена контрактов которых превысила 7 млн рублей.

Речь идёт о сохранении нескольких объектов города Пушкина: "Моста со шлюзом", "Моста–плотины" и "Плотины у островка на Верхних прудах" в Екатерининском парке. В пресс–службе музея–заповедника изданию заявили, что основные работы будут направлены на восстановление системы обмелевших гидроузлов.

Работы будут профинансированы за счёт внебюджетных средств, которые предоставит сам ГМЗ. Их завершение будет зависеть именно от сроков финансирования. Предполагается, что это произойдёт до конца текущего года.

Фото: Сайт ГМЗ "Царское село"

