Детский сад в Невском районе на 200 мест оценили почти в 500 млн рублей

Учреждение включит в себя 10 групповых ячеек. У здания обустроят спортивную площадку и зону отдыха.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство здания детского сада на Дальневосточном проспекте. Судя по данным портала ЕИС, на создание учреждения для малышей выделят 497,7 млн рублей. Закупку изучил Piter.TV.

Судя по техзаданию, садик будет рассчитан на 200 мест. Рядом с основным зданием расположится физкультурно-спортивная зона с физкультурной площадкой, а также площадка для отдыха и хозяйственная зона.

Всего в составе учреждения будут работать 10 групповых ячеек: одна группа для детей ясельного возраста на 17 человек, две группы для детей ясельного возраста по 18 человек каждая, по две – для детей младшего дошкольного возраста по 21 человеку каждая и 1 группа для детей подготовительного возраста на 21 человека. Ячейки распределят по 1-3 этажам. В каждой из них предусмотрены раздевальная, туалетная, групповая, буфетная и спальни. Также проект включает подвал с техническими помещениями инженерного обеспечения.

Обеспечивать доступность к каждой ячеёке будут 4 лестничных пролёта и 2 лифта.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 21 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что за строительство школы c двумя бассейнами на улице Добровольцев готовы заплатить 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV