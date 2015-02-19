За строительство школы c двумя бассейнами на улице Добровольцев готовы заплатить 1,4 млрд рублей

В четырёхэтажном здании будут обучаться 550 учеников.

Комитет по госзаказу Северной столицы ищет компанию, которая возведёт новое здание школы на улице Добровольцев в Красносельском районе. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, будущее строительство предварительно оценили в 1,4 млрд рублей.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 550 учеников, которых распределят по 22 классам. Общая площадь четырёхэтажного здания составит 16,5 тыс. кв.м. Также в проекте предусмотрены 2 бассейна с чашами площадью 25 х 11 метров и 10 х 6 метров.

На первом этаже предусмотрены 2 гардероба, учительская, кабинеты первоклассников, спальные помещения и игровые, бассейны и душевые, обеденный зал на 275 мест и медкабинет. На втором этаже будут обучаться ученики со 2 по 3 классы: он вместит в себя учительские, кабинет завуча и 2 спортивных зала.

Третий этаж предназначен, согласно проекту, для обучения четвероклассников, в также для кабинета директора, иностранных языков и ОБЖ. Там же будут находиться библиотека и компьютерный класс. На последнем этаже расположат ещё несколько кабинетов и лаборантских, а также серверные.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 22 декабря.

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Фото: Pxhere