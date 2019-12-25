Петербургские застройщики рассказали, сколько детсадов и школ они построили в 2022 году

Дефицит социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник – в городе планируется устранить к 2024 году.

После 2018 года Санкт-Петербург существенно повысил темпы социального строительства. Дефицит социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник – в городе планируется устранить к 2024 году. Застройщики рассказали, какие соцобъекты они построили в 2022 году. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2022 году холдинг Setl Group сдал три социальных объекта: это два детских сада в Петербурге и общеобразовательная школа в Ленинградской области.

Детский сад был сдан в проекте комфорт-класса "Чистое небо" в Приморском районе. Садик сможет принять до 140 малышей разного возраста. Ещё один садик был сдан в проекте бизнес-класса "Палацио" на Васильевском острове. Сад рассчитан на 220 детей всех возрастов. Школа, рассчитанная на 1175 мест, была построена в проекте "GreenЛандия" во Всеволожском районе Ленобласти. Александра Андреева, руководитель отдела по связям со СМИ департамента по связям с общественностью ООО "Сэтл Групп"

На стадии строительства сейчас находятся 12 детских садов и 3 общеобразовательные школы в различных районах Петербурга.

Как рассказали в "Группе ЛСР", в работе на 2022 год находились 12 социальных объектов, из которых в эксплуатацию введена школа на 1375 мест в ЖК "Цветной город". Сроки сдачи остальных учреждений запланированы на 2023-2024 гг. В их числе: два детских сада и школа в ЖК "Цветной город", детсад и школа в ЖК "Цивилизация", по одному детскому садику в "Цивилизации на Неве", "Заповедном парке", "Морской миле" и "Морской набережной", а также детский сад в жилом комплексе "Октябрьская набережная".

В 2022 году в Санкт-Петербурге компания "ПИК" завершила строительство трех социальных объектов: детского сада в "Дальневосточном 15", а также детского сада и школы в "Орловском парке".

Школа на 825 мест и детский сад на 140 мест в проекте "Орловский парк" открыли двери для детей 1 сентября. В современном трёхэтажном здании школы площадью 19 тысяч м2 предусмотрены не только специализированные учебные классы, зал хореографии, спортивный и актовый залы, но также два бассейна и даже теплица. Для занятий на свежем воздухе оборудованы футбольное поле и баскетбольная площадка/ пресс-служба ПИК

В ноябре ПИК завершил строительство нового дошкольного учреждения в жилом квартале "Дальневосточный 15" и передал Администрации Невского района ключи от объекта. В ближайшее время детский сад откроет двери для 240 малышей от 2 до 7 лет. До 2025 года в проектах ПИК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области появится еще 5 школ на 4725 мест и 5 детских садов на 1830 мест.

Как рассказали в пресс-службе "Дальпитерстрой", в 2022 году сдаются две современные школы (в каждой по два бассейна, спортзалы, большие, красивые актовые залы, интерактивные доски) в Парголово и в поселке Шушары (цикл строительства таких больших объектов минимум два года, стоимость каждого объекта в районе 2 млрд рублей). В этом же году в Шушарах город открыл новую большую городскую поликлинику для взрослых на 650 посещений в смену, она уже работает, принимает больных. Также в поселке Ленсоветовский в этом году запускается встроенный детсад на 80 мест.

В сентябре 2022 года холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) сдал в эксплуатацию встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, расположенный в одном из корпусов жилого комплекса New Time на Планерной.

Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью "РСТИ" Дарья Литвинова, в начале ноября был сдан в эксплуатацию детский сад, входящий в состав жилого комплекса Terra. Трехэтажное здание общей площадью 4 868,6 кв. м рассчитано на 220 малышей.

До конца года холдинг "РСТИ" планирует сдать в эксплуатацию крупный медицинский объект – новый корпус для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, расположенный во Фрунзенском районе.

Как рассказал директор по маркетингу холдинга AAG Евгений Хохлов, по согласованным с администрацией города обязательствам в 2022 году AAG планирует в декабре 2022 года ввести в эксплуатацию участок дороги, продолжающий улицу Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

Рядом с ЖК "Ренессанс" в декабре 2022 года запланировано ввести в эксплуатацию отдельно стоящее здание детского общеобразовательного учреждения, совмещенного с начальной школой. Заведение рассчитано на 200 мест, 90 – для малышей и 110 – для учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"