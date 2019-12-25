В ЖК Terra сдали в эксплуатацию детсад на 220 мест

Сейчас начинается процедура передачи объекта в собственность Петербурга.

Холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, построенного в рамках проекта Terra. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание общей площадью 4 868,6 м2 сможет принять 220 малышей. В здании находятся 12 групповых, помещения для игр, пищеблок, залы для физкультуры и занятия музыкой, бассейн. На территории детского сада есть игровые и спортивные площадки.

Сейчас начинается процедура передачи объекта в собственность Петербурга.

Фото: Строительный Петербург