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В ЖК Terra сдали в эксплуатацию детсад на 220 мест
Сегодня, 17:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ЖК Terra сдали в эксплуатацию детсад на 220 мест

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Сейчас начинается процедура передачи объекта в собственность Петербурга.

Холдинг "РСТИ" (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, построенного в рамках проекта Terra. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание общей площадью 4 868,6 м2 сможет принять 220 малышей. В здании находятся 12 групповых, помещения для игр, пищеблок, залы для физкультуры и занятия музыкой, бассейн. На территории детского сада есть игровые и спортивные площадки.

Сейчас начинается процедура передачи объекта в собственность Петербурга.

Фото: Строительный Петербург

Теги: детский сад, жилой комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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