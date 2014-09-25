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Заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на Рубинштейна
Сегодня, 14:58
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Заключен под стражу рецидивист, напавший на подростков на Рубинштейна

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Мужчина не признал вину.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который напал на подростков. Ему вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Возле бара на улице Рубинштейна 15 июня обвиняемый избил группу юношей. Злоумышленник нанес многочисленные удары руками в область тела и головы, также неизвестные распылили содержимое газового баллончика. 

Приезжего задержали на следующий день, вину он не признал. По информации следствия, мужчина является лицом без определенного места жительства, ранее его судили. Срок меры – до 15 августа. 

Ранее на Piter.TV: в Сертолово подросток избил незнакомца из-за девушки, возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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