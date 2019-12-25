В Сертолово подросток избил незнакомца из-за девушки, возбуждено уголовное дело

Телесные повреждения, полученные потерпевшим, оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подростка, который избил прохожего в Сертолово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Всеволожского района 9 июня обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что днем ранее на Индустриальной улице его избил подросток. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Накануне задержали 14-летнего девятиклассника. По словам юноши, он напал на незнакомца из-за того, что ему не понравилось, как пострадавший общался с его девушкой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что избивший до смерти коллегу повар в Петербурге предстанет перед судом. Оппонент упал и ударился головой об асфальт, после чего скончался от полученных травм.

Фото: Piter.TV