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В Сертолово подросток избил незнакомца из-за девушки, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:26
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В Сертолово подросток избил незнакомца из-за девушки, возбуждено уголовное дело

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Телесные повреждения, полученные потерпевшим, оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подростка, который избил прохожего в Сертолово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Всеволожского района 9 июня обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что днем ранее на Индустриальной улице его избил подросток. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, оцениваются как тяжкий вред здоровью. 

Накануне задержали 14-летнего девятиклассника. По словам юноши, он напал на незнакомца из-за того, что ему не понравилось, как пострадавший общался с его девушкой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что избивший до смерти коллегу повар в Петербурге предстанет перед судом. Оппонент упал и ударился головой об асфальт, после чего скончался от полученных травм.

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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