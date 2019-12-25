Избивший до смерти коллегу повар в Петербурге предстанет перед судом

Оппонент упал и ударился головой об асфальт, после чего скончался от полученных травм.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали 4 июня в надзорном ведомстве.

В апреле обвиняемый возле дома 89А по Бухарестской улице в ходе конфликта избил потерпевшего. Оппонент упал и ударился головой об асфальт, после чего скончался от полученных травм. По словам злоумышленника, он работал поваром, погибший являлся его коллегой по кухне. В момент готовки мужчина подошел к его рабочему месту и забрал заготовку – салат "Айсберг". Фигуранту это не понравилось, так и началась драка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец напал с ножом на женщину на пляже в Приморском районе, она погибла.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга