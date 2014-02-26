На Невском проспекте байкер въехал в автобус

После этого он наехал на поребрик.

Петербургскими полицейскими проводится проверка по факту ДТП с байкером на Невском проспекте. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возле дома 27 по Невскому проспекту 16 июля в 10:28 мотоциклист не справился с управлением и въехал в автобус, двигавшийся в попутном направлении, после чего наехал на поребрик.

В результате ДТП байкер госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Стрельне Audi опрокинулась и загорелась, уходя от погони.

Видео: МВД по СПб и ЛО