На Рубинштейна открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе

Официальной датой открытия Ленинградского рок-клуба считается 7 марта 1981 года.

В Петербурге произошло знаковое и долгожданное событие для поклонников русского рока. На Рубинштейна, 13, сегодня открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе. На открытие доски пришли не только петербуржцы, но и поклонники из Москвы, Тулы, Екатеринбурга. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Официальной датой открытия Ленинградского рок-клуба считается 7 марта 1981 года. Ленинградский рок-луб просуществовал до начала 1990-х годов. За это время его резидентами стали более 150 музыкальных групп, в их числе – "Кино", "Чайф", "АукцЫон", "Браво", Nautilus Pompilius и другие культовые коллективы. Некоторые из них до сих пор продолжают свой творческий путь.

Также сегодня в 1930 на сцене театра "Зазеркалье" пройдет концерт, посвященный открытию мемориальной доски.

Фото: Telegram/ Пиотровский Online