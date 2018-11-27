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На Рубинштейна открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе
Сегодня, 16:38
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На Рубинштейна открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе

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Официальной датой открытия Ленинградского рок-клуба считается 7 марта 1981 года.

В Петербурге произошло знаковое и долгожданное событие для поклонников русского рока. На Рубинштейна, 13, сегодня открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе. На открытие доски пришли не только петербуржцы, но и  поклонники из Москвы, Тулы, Екатеринбурга. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Официальной датой открытия Ленинградского рок-клуба считается 7 марта 1981 года. Ленинградский рок-луб просуществовал до начала 1990-х годов.  За это время его резидентами стали более 150 музыкальных групп, в их числе – "Кино", "Чайф", "АукцЫон", "Браво", Nautilus Pompilius и другие культовые коллективы. Некоторые из них до сих пор продолжают свой творческий путь.

Также сегодня в 1930 на сцене театра "Зазеркалье" пройдет концерт, посвященный открытию мемориальной доски.

Фото: Telegram/ Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, ленинградский рок-клуб, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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