Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями продали в Петербурге за 500,57 млн рублей

Объект имеет федеральный статус историко-культурного наследия, присваиваемый государством особым памятникам искусства и культуры.

Компания "Лига", зарегистрированная в Петербурге, выиграла право собственности на уникальный культурный объект — "Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями". Участниками аукциона стали всего две организации, однако предложение "лиги" оказалось решающим.

Этот роскошный памятник архитектуры расположен на одной из центральных улиц города — Садовой, дом №34, литера А. Площадь участка вместе с самим зданием достигает внушительных размеров: почти 4,4 тысячи квадратных метров пространства и около 0,17 гектаров земли. Объект имеет федеральный статус историко-культурного наследия, присваиваемый государством особым памятникам искусства и культуры.

Историки утверждают, что сооружение возводилось известным архитектором Фёдором Лидвалем между 1907 и 1909 годами. Именно тогда оно приобрело свое нынешнее великолепие и получило известность среди жителей и гостей города.

Покупатель обязуется сохранить первоначальный облик постройки, соблюдать строгие правила содержания объекта и учитывать возможности коммерческого использования недвижимости. Эта мера направлена на сохранение уникальных особенностей и исторической ценности данной достопримечательности.

По словам экспертов, новое местоположение столь значимого объекта позволяет привлечь внимание потенциальных инвесторов, готовых вложить средства в развитие бизнеса, гармонично сочетающегося с культурным наследием региона.

Ранее мы сообщили о том, что Росимущество продает 150 конфискованных электровелосипедов в Петербурге.

Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга