Петербуржцы проходят испытание поребриком на остановке в Коломне

Чтобы попасть в автобус, люди вынуждены взбираться на каменный бордюр. Пожилые люди физически не могут перешагнуть преграду.

Жители Коломны вынуждены преодолевать препятствия, чтобы сесть в транспорт на остановке "Аларчин мост". На набережной канала Грибоедова возвышается бордюр в 40 см – он мешает высадке и посадке пассажиров. Остановка популярна среди местных жителей: здесь построен маршрут автобуса №181, который движется в центр города.

Остановка не по нормам, этот автобус разворачивался в другом месте, но там он мешал движению, поэтому остановку переместили сюда. При этом бордюр здесь уже был, соответственно, осьтановку поставили, а бордюр забыли убрать. Нина Сидорина, жительница МО "Коломна"

Нижняя платформа автобуса находится ниже уровня бордюра – люди вынуждены карабкаться на ограждение или обходить его.

Я не видела, что люди падали или спотыкались. Но очень много раз я помогала людям взобраться на бордюр и попасть в автобус. Здесь реальная проблема, особенно сложно зимой. Нина Сидорина, жительница МО "Коломна"

Жители обращались к губернатору в социальных сетях, писали в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Активисты предлагают срезать часть бордюрного камня, как это сделано на соседнем пешеходном переходе.

Либо разработать решение, которое позволит пользоваться этой остановкой маломобильным и пожилым гражданам. На что я получил ответ: реконструкция набережной будет проводиться после 2023 года в том случае, если на это будет выделено финансирование. Илья Киселев, депутат МО "Коломна"

Также возможно перенести остановку за Аларчин мост, так как бордюр могут убрать только во время реконструкции набережной. Жители беспокоятся: им и дальше придется мучаться при входе в автобус, поэтому планируют обратиться к юристам.

Видео, фото: Piter.TV