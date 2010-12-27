"Роскосмос" вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Со следующего года американцы возобновят свои полеты до МКС.

"Роскосмос" сокращает пилотируемые запуски в 2020 году. На Международную космическую станцию отправятся только два корабля "Союз". В прошлые года организация запускала в космос по четыре ракеты. Об этом стало известно из материалов страхового брокера "РК-Страхование".

Причиной сокращения количества ракет стала конкуренция с США. Со следующего года американцы также будут совершать полеты на МКС. С 2011 года эта прерогатива была только у России. Тогда зарубежные коллеги перестали отправлять в космос свои Space Shuttle. Теперь американцы разработали новые модели - Crew Dragon. Сейчас политики договариваются о возможности перекрестных перелетов на кораблях друг друга.

Кроме пилотируемых кораблей от России в космос отправятся три "грузовика" из проекта "Прогресс МС". Запуски ракет намечены на второй и третий квартал 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" установили Байконуре.

Фото: Pixabay.com

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