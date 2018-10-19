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Последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" установили Байконурt
Сегодня, 9:13
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lesjasap

Последнюю в истории ракету-носитель "Союз-ФГ" установили Байконурt

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Она отправится в космос 25 сентября.

На казахстанском аэродроме "Байконур" состоялась установка последней в истории ракеты-носителя "Союз-ФГ". Сейчас объект находится на стартовом комплексе. Об этом сообщает пресс-службе Роскосмоса. 

Представители организации добавили, что пуск ракеты запланирован на вечер 25 сентября. Она взлетит вместе с пилотируемым кораблем "Союз МС-15". Космонавтов доставят на международную станцию. Они приземлятся на объект около 22:45 по московскому времени.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском планетарии появилась ракета "Восток".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: байконур, ракета-носитель, союз-фг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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