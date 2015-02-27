Байконур отправил на МКС "Прогресс" с 2,5 тоннами груза

Через пару дней он прибудет на космическую станцию.

Сегодня с Байконура состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым шаттлом "Прогресс МС-29", который вновь был отправлен на доставку продовольствия на МКС, – следует из информации пресс-службы госкомпании "Роскосмос".

"Прогресс" летает в космос уже в 182 раз. Сегодня на его борту оказалось порядка 2,5 тонн груза – топлива для дозаправки, питьевой воды, сжатого азота, расходных материалов, продуктов, медикаментов и средств гигиены. Согласно плану, корабль должен состыковаться с МКС через пару дней.

Ранее мы рассказывали, что ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный.

Видео: Роскосмос

Фото: Роскосмос / Иван Тимошенко