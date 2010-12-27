В петербургском планетарии появилась ракета "Восток"

По словам сотрудников, с нее можно сделать селфи.

В четверг, 19 сентября. стало известно о том, что в петербургском планетарии появился новый экспонат - ракета "Восток". Об этом сообщается в официальной группе учреждения.

Известно, что первый успешный запуск такой ракеты прошёл 2 января 1959 года. При этом с первым пилотируемым космическим кораблем "Восток" это случилось 12 апреля 1961 года.

С помощью РН "Восток" были подняты на орбиту все космические аппараты серии "Восток", КА "Луна-1" — "Луна-3", некоторые искусственные спутники Земли серии "Космос", "Метеор" и "Электрон". сказано в сообщении

Также в планетарии отметили, что с экспонатом можно и нужно делать селфи.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские таможенники передали Минкульту конфискованные на границе вещи.

Фото:планетарий 1/вк