Петербургские таможенники передали Минкульту конфискованные на границе вещи

В числе культурных ценностей оказался шкаф-витрина, столешница и шпага.

Сотрудники Псковской таможни в Петербурге передали на временное хранение в Минкульт конфискованные на границе вещи. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В числе культурных ценностей оказался деревянный однодверный шкаф-ветрина в стиле Рококо с деревянным ключом, а также столешница с подстольем и шпага в кожаном чехле черного цвета.

Шкаф-ветрину и шпагу изъяли у гражданина Латвии, который хотел вывезти их в Европу. Столешницу обнаружили в багаже россиянина на таможенном посту МАПП Шумилкино.

Суд признал обоих граждан виновными в незаконном перемещении культурных ценностей. Предметы конфисковали, нарушителей наказали.

Ранее мы писали, что выборгская таможня уничтожила 1,2 тонны санкционных продуктов.

Фото: sztu.customs.ru