Выборгская таможня уничтожила 1,2 тонны санкционных продуктов

В Ленобласти уничтожили запрещенные к ввозу в Россию товары, сообщается в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
19 сентября Выборгская таможня избавилась от 36 партий товаров весом 1250 килограммов, которые изъяли сотрудники таможни при ввозе в Россию. Сыр, масло, йогурт, колбаса и рыбная продукция из стран Евросоюза были признаны ввозимыми не для личного пользования, поскольку превышали вес в положенные пять килограммов. Продукты сожгли в высокотемпературной печи под надзором представителей Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти.
Ранее мы писали, какой пошехонский сыр признан Росконтролем лучшим.
Фото: pixabay
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Лучше бы передали продукты в экспериментальную колонию поселение для незаконных выходцев из за рубежа приехавших на заработки и задержанных до выяснения обстоятельств их попаданиея на территорию РФ,всё хоть какая то польза,а так одни траты,взыскать бы с расстратчиков сжигателей стоимость сжигания и стоимость продуктов,чужое то не ценят,а за своё глотки дерут на митингах..логика отсутствует в управлении повсеместно,или она извращённая на озлобление при дорогих транспортных расходах на перевозку,где нет самоокупаемости мероприятий и самодостаточности служб,всё не хорошее происходит за счёт горожан и сельчан присевших на зарплату и при том получающих не трудовые доходы от собственных предприятих на период службы,а это уже попахивает конкуренцией на местах!Блокадникам такое если бы показали,они бы в одночасье сдались неприятелю!Безобразие!
Сохранено в файле..О сжигании таможенными службами продуктов!
Лучше бы передали продукты в экспериментальную колонию поселение для незаконных выходцев из за рубежа приехавших на заработки и задержанных до выяснения обстоятельств их попаданиея на территорию РФ,всё хоть какая то польза,а так одни траты,взыскать бы с расстратчиков сжигателей стоимость сжигания и стоимость продуктов,чужое то не ценят,а за своё глотки дерут на митингах..логика отсутствует в управлении повсеместно,или она извращённая на озлобление при дорогих транспортных расходах на перевозку,где нет самоокупаемости мероприятий и самодостаточности служб,всё не хорошее происходит за счёт горожан и сельчан присевших на зарплату и при том получающих не трудовые доходы от собственных предприятих на период службы,а это уже попахивает конкуренцией на местах!Блокадникам такое если бы показали,они бы в одночасье сдались неприятелю!Безобразие!
Сохранено в файле..О сжигании таможенными службами продуктов!