Выборгская таможня уничтожила 1,2 тонны санкционных продуктов

Продукты сожгли в высокотемпературной печи.

В Ленобласти уничтожили запрещенные к ввозу в Россию товары, сообщается в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

19 сентября Выборгская таможня избавилась от 36 партий товаров весом 1250 килограммов, которые изъяли сотрудники таможни при ввозе в Россию. Сыр, масло, йогурт, колбаса и рыбная продукция из стран Евросоюза были признаны ввозимыми не для личного пользования, поскольку превышали вес в положенные пять килограммов. Продукты сожгли в высокотемпературной печи под надзором представителей Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти.

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