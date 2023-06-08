В Петербурге за неделю выявили 14 случаев боррелиоза

Роспотребнадзор зафиксировал рост активности клещей в Северной столице — за неделю пострадали 72 человека.

С 26 июня по 2 июля в медицинские организации Санкт-Петербурга обратились 522 человека по поводу укусов клещей, среди которых 68 — несовершеннолетние. Пострадавшими признаны 72 жителя города. Больше всего нападений зарегистрировано в Курортном районе — 13 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За отчетный период в Северной столице выявили 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, еще два - энцефалитом. Прививку против последнего недуга сделали 1254 человека, из которых 546 - несовершеннолетние. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области за аналогичный период жалобы на укусы клещей подали 307 граждан, из них 57 — дети. Всего пострадали 297 человек. Лидером по числу зафиксированных инцидентов стал Тихвинский район — 57 эпизодов. Зарегистрирован один случай клещевого энцефалита и два — боррелиоза. Прививку от энцефалита сделали 868 жителей региона, из которых 270 — несовершеннолетние. Акарицидная обработка охватила более 2,5 тысячи гектаров.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: при выходе на природу необходимо надевать закрытую одежду, использовать средства защиты от насекомых и не забывать о самоосмотрах.

Ранее жителям Петербурга рассказали, как обезопасить детей от клещей.

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