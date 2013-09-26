Жителям Петербурга рассказали, как обезопасить детей от клещей

Горожанам посоветовали во время прогулок не ходить по траве и не лезть в кусты. Лучше всего выбирать просторные дорожки.

Жителям Петербурга рассказали, как не подцепить клеща. Рекомендации дали в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что опасные насекомые живут в траве и на низких кустарниках. На деревьях они не сидят. Особи прикрепляются к одежде человека, когда тот близко подходит к ним.

В Роспотребнадзоре посоветовали горожанам во время прогулок не ходить по траве и не лезть в кусты. Лучше всего выбирать просторные дорожки.

Если взрослые гуляют по зеленой зоне с детьми, которые еще не умеют уверенно ходить, лучше брать малышей на руки. Так можно минимизировать падение ребенка в траву, где могут быть клещи.

Кроме того, родители могут обработать одежду детей специальными средствами, которые отпугивают насекомых. Общее время обработки составляет от 30 секунд до 1 минуты.

Если на теле был обнаружен клещ, то его нужно обязательно доставить в лабораторию на Оборонной, 35. Центр работает до 16:00.

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Фото: pxhere