Стало известно, где можно купаться в Ленобласти

Лишь 16 мест признали пригодными для отдыха на воде.

В Ленобласти проверили качество воды в озерах и реках, которые выбирают отдыхающие для купания. Специалисты Роспотребнадзора проверили 41 водный объект. Лишь 16 мест признали пригодными для отдыха на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так по состоянию на 1 июня, качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в 12 районах 47-го региона.

В Волосовском районе разрешено купаться в озере Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск). В Кингисеппском районе можно плавать в реке Луга и в Финском заливе (деревня Выбье). В Киришском районе чистым оказалось озеро Светлое (поселок Будогощь). В Лодейном Поле разрешено купаться в реке Свирь. В поселке Большая Ижора проверку прошел берег Финского залива. Форт Красная Горка тоже вошел в список чистых акваторий. В Луге разрешено плавать в озерах Омчино и Толони. В Подпорожском районе отдыхающие могут выбрать для плаванья реку Свирь в деревне Погра.

В Тосненском районе чистой оказалась вода в озере Нестеровское (поселок Шапки). В Тихвинском районе купаться можно в озере Царицыно. В Сланцах проверку прошла река Плюсса. В Приозерском районе безопасными для отдыха признали реку Вуокса, озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Раздолинское (Сосново).

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