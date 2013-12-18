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Сад Мариинского дворца открылся для прогулок
Сегодня, 10:47
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Сад Мариинского дворца открылся для прогулок

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Для посетителей сад работает только по выходным.

Сад Мариинского дворца открылся для прогулок. Он будет работать все лето. Об этом сообщил в своем tg-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Для посетителей сад работает только по выходным с 11:00 до 19:00. Побывать здесь можно до середины октября.

Приходите полюбоваться фонтаном и зеленью. Тут ее действительно много: дубы, клены, яблони, груши, айва, шиповник и розы. А еще сирень, которая скоро зацветет в полную силу. Красивые фото обеспечены.

Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга

Ранее на Piter.tv: более 50 процентов проб питьевой воды в Петербурге показали нарушения по микробиологии.

Фото: ВКонтакте / Хранители Мариинского дворца

Теги: александр бельский, куда сходить в петербурге, сад мариинского дворца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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