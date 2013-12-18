Более 50 процентов проб питьевой воды в Петербурге показали нарушения по микробиологии

Эксперты установили, что значительно загрязнён Финский залив.

В Петербурге половина проб питьевой воды в Петербурге показала нарушения по микробиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Плохие результаты проверки показали 53,67 процентов образцов. Кроме того, эксперты установили, что значительно загрязнён Финский залив. В этом году показатель отличается от нормы почти на 73 процента. Микробиология залива превышает стандарт на 99 процентов.

В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел". Во всех районах Северной столицы пройдут мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов. К ним могут присоединиться все желающие.

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