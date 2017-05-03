В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел"

Во всех районах Северной столицы пройдут мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов.

В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зелёных дел", приуроченная ко Дню эколога. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Во всех районах Северной столицы пройдут мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов. К ним могут присоединиться все желающие.

В Пушкинском районе на Соборной площади состоится Зеленая суббота. С 12:00 до 15:00 для горожан проведут творческие мастер-классы, экологические семинары, традиционные русские игры, обмен растениями и книгами. Перед зрителями жителями выступят артисты.

В Петродворцовом районе 3 июня пройдет экологическая акция "Вода России". Всем желающим выдадут инвентарь для уборки территории.

5 июня в городе отметят Всемирный день окружающей среды. Петербуржцам предлагают принять участие в эковикторине, узнать об экологических привычках, побывать на фотовыставке заповедной природы нашего региона, послушать лекции.

В Красногвардейском районе Петербурга 7 июня активисты и волонтеры будут убирать мусор на реке Лапки. А 10 июня пройдет акция "Чистая Юнтоловка". Воду и берега реки очистят от отходов.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове сегодня проходит фестиваль "Союзмультфильма".

Фото: Pxhere





