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В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел"
Сегодня, 14:35
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В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел"

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Во всех районах Северной столицы пройдут мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов.

В Петербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зелёных дел", приуроченная ко Дню эколога. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Во всех районах Северной столицы пройдут мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов. К ним могут присоединиться все желающие. 

В Пушкинском районе на Соборной площади состоится Зеленая суббота. С 12:00 до 15:00 для горожан проведут творческие мастер-классы, экологические семинары, традиционные русские игры, обмен растениями и книгами. Перед зрителями жителями выступят артисты. 

В Петродворцовом районе 3 июня пройдет экологическая акция "Вода России". Всем желающим выдадут инвентарь для уборки территории. 

5 июня в городе отметят Всемирный день окружающей среды. Петербуржцам предлагают принять участие в эковикторине, узнать об экологических привычках, побывать на фотовыставке заповедной природы нашего региона, послушать лекции.

В Красногвардейском районе Петербурга 7 июня активисты и волонтеры будут убирать мусор на реке Лапки. А 10 июня пройдет акция "Чистая Юнтоловка". Воду и берега реки очистят от отходов. 

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове сегодня проходит фестиваль "Союзмультфильма".

Фото: Pxhere


 

Теги: акция, природа, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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