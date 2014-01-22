На Елагином острове сегодня проходит фестиваль "Союзмультфильма"

Всем желающим предлагают создать свой мультфильм под руководством профессиональных аниматоров.

В Петербурге впервые проходит большой фестиваль "Союзмультфильма". Сегодня, 3 июня, жителей Северной столицы приглашают на праздник в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Об этом сообщили в tg-канале "Комитет по культуре Санкт-Петербурга".

Для жителей города подготовили развлекательные и образовательные мероприятия. Для малышей будет работать площадка "Оранжевая корова". Здесь будут проводить игры, устраивать танцы и дискотеку. Ребят постарше ждут в зоне "Простоквашино", где открыта выставка работ из "Блога Шарика".

В программу входят и спектакли "Как Вовка мультфильмы спасал" и "Мировое турне". Кроме того, всем желающим предлагают пройти квест от героев мультсериала "Приключения Пети и Волка" и создать свой мультфильм под руководством профессиональных аниматоров.

Ранее на Piter.tv: джазовый фестиваль "Белые ночи в Купчино" пройдет в первые дни июля.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Петербурга