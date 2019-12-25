Джазовый фестиваль "Белые ночи в Купчино" пройдет в первые дни июля

Горожане смогут насладиться музыкой и потанцевать. Вход свободный.

На юге Петербурга 1 и 2 юля пройдет джазовый фестиваль "Белые ночи в Купчино". Музыканты выступят перед горожанами в парке Интернационалистов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Известные петербургские джазмены исполнят музыку от джазового мейнстрима до современных авторских композиций. Жители Купчино смогут насладиться музыкой и потанцевать. Вход на мероприятие свободный.

Как отметил лидер группы "Billy"s Band", идеолог фестиваля Билли Новик, на музыкальный вечер приглашают не только купчинцев , но и жителей других районов.

В рамках фестиваля впервые пройдет поэтический конкурс. Любой желающий может прочитать на сцене стихотворения, посвященные Купчино.

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Фото: Piter.tv