На улице Щербакова младенец умер, упав с кровати во время сна

В Приморском районе умер младенец. Ребенок скончался, упав с кровати во время дневного сна. Инцидент произошел на улице Щербакова в субботу, 3 июня.
Бездыханного ребенка обнаружила 34-летняя мать малыша. Она обратилась в больницу и в службу "112". На место случившегося прибыли правоохранители. На теле малыша не нашли следов насильственной смерти.
Мальчик воспитывался в полной благополучной семье. Он жил в квартире с мамой, папой, сестрой и братом. На учете в ОДН никто из родственников младенца не состоит.
Труп направили в морг для установления причины смерти.
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Фото: Pxhere
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