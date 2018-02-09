Хулиганы "заминировали" ТРК "Лето"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 3 июня, лжеминеры "атаковали" ТРК "Лето". На почту администрации торгового центра пришло три сообщения с угрозами.

По информации Piter.tv, злоумышленники обещали еще ликвидировать мосты Петербурга и здание суда. Сотрудники ТРК обратились в полицию.

На место случившегося приехали правоохранители. Они проверили здание торгового комплекса, осмотрели 26 судов города, проверили более 340 мостов. Ничего опасного стражи порядка не нашли. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность отправителя посланий устанавливается.

Ранее на Piter.tv: первокурсница петербургского колледжа отравилась неизвестным веществом.

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