Петербургское "Динамо" завершило сезон Второй лиги Б с серебром

Петербургские футболисты упустили шанс возглавить группу 2.

Петербургское "Динамо" завершило выступление в LEON-Второй лиге Б сезона 2026 года с серебряными медалями. В матче заключительного, 30-го тура группы 2 команда сыграла на выезде с "Луками-Энергией" вничью со счетом 0:0.

В первом тайме у петербуржцев был шанс открыть счет после штрафного удара Александра Масалова, однако голкипер хозяев Дмитрий Саганович отразил опасный удар в верхний угол. В другой атаке Олег Кузьмин отправил мяч в перекладину.

После перерыва Георгий Королёв спас "Динамо" после удара Джамала Дибиргаджиева из-под перекладины. Бело-голубые также создавали моменты у ворот соперника, но забить ни одной из команд не удалось.

В параллельном матче "Муром" и "Череповец" сыграли со счетом 2:2. Победа в своей встрече позволила бы петербургскому клубу подняться на первую строчку, однако нулевая ничья оставила его на втором месте.

Таким образом, "Динамо-СПб" завоевало серебряные медали группы 2. Выход в LEON-Вторую лигу А команде придется отложить как минимум до следующего сезона.

Ранее футбольная команда "Динамо-СПб" завершила выступление в Кубке России.

Фото: Динамо-СПб