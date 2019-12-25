Футбольная команда "Динамо-СПб" завершила выступление в Кубке России

Петербуржцы уступили нижегородской "Волне" в серии пенальти после ничьей в основное время — 1:1.

Петербургское "Динамо" завершило выступление в FONBET Кубке России после матча с нижегородской "Волной". Встреча пятого раунда Пути регионов состоялась в среду, 14 октября, на стадионе ФОК "Заволжский". Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее — 4:2.

Первый тайм прошёл без голов. После перерыва счёт открыли футболисты "Динамо-СПб": на 56-й минуте отличился Роман Торосян. Петербуржцы удерживали минимальное преимущество, однако на 69-й минуте Павел Попов сравнял счёт и вернул "Волну" в игру.

Определить победителя в основное время командам не удалось, поэтому исход встречи решился в серии одиннадцатиметровых. Игроки нижегородского клуба реализовали четыре удара, тогда как петербуржцы забили дважды. Победа со счётом 4:2 вывела "Волну" в следующий раунд, а для команды Сергея Рыжикова кубковый сезон завершился.

Ранее "Динамо-СПб" добилось заметного успеха в турнире, обыграв "Сочи" со счётом 2:0. Однако пройти дальше пятого раунда Пути регионов петербургскому клубу не удалось.

Фото: газета "Футбол-Хоккей НН" (Руслан Самарин)