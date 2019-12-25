Мужчина напал с ножом на кормившего бездомных кошек петербуржца

После нападения злоумышленник скрылся в парадной.

Росгвардейцы и сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя дома на Новочеркасском проспекте. Мужчина ударил ножом незнакомца, кормившего бездомных животных, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло накануне вечером. По предварительной версии, 39-летний мужчина кормил бездомных кошек рядом с домом. В этот момент к нему подошёл парень, который стал вести себя очень агрессивно. Между ними завязался спор, в ходе которого нападавший ударил мужчину ножом в живот.

На место оперативно приехали наряды вневедомственной охраны и полиции. Пострадавшего обнаружили в машине скорой помощи, который успел описать нападавшего. Оказалось, что петербуржец после удара скрылся в парадной.

Ранее мы сообщали, что мужчина напал с ножом на сожительницу в квартире на проспекте Тореза.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области