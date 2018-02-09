Девочке стало плохо в клубе "Аврора".

В субботу, 3 июня, первокурсница петербургского колледжа отравилась неизвестным веществом. Девушку госпитализировали из клуба "Аврора" на Пироговской набережной. Сейчас пострадавшая находится в детской больнице.

По информации Piter.tv, 17-летнюю девушку поместили в реанимацию. Пациентка в тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что по дороге в клуб девочка попросила неизвестных мужчин купить 0,5 литров водки. Прохожие не отказали ей. После этого вместе с подругой пострадавшая выпила алкогольный напиток и пошла на вечеринку в клубе.

На концерте подростку стало плохо. Девушка потеряла сознание.

Известно, что ребенок воспитывается в неполной семье. На учете в ОДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: уголовное дело завели на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на Софийской.

Фото: Piter.tv