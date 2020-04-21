Уголовное дело завели на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на Софийской

В аварии пострадали 11 человек.

В Петербурге завели уголовное дело на водителя грузовика, который спровоцировал массовое ДТП с 12 машинами на Софийской улице. Инцидент произошел сегодня утром 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобиль "Ивеко" ехал по проспекту Славы в сторону Пражский улицы. На пересечении с Софийской улицей водитель врезался в "Опель" и оказался на полосе встречного движения. Там совершил столкновение с десятком автомобилей.

В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля "УАЗ Патриот" получили серьезные травмы. Они находятся в тяжелом состоянии. Помощь медиков понадобилась 11 людям. Добавим, что пострадали двое детей. Они находятся в больнице Раухфуса.

Пострадавших деблокировали из машин с помощью гидравлического инструмента. На место случившегося прибыли правоохранители.

На 37-летнего водителя грузовика завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: появилось видео столкновения машин на Софийской.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб